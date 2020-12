St. Goarshausen

Mit fünf Bürgerbegehren war das Dreierteam Daniel Daum, Bernhard Roth und Harald Steil vor einer Woche in der Stadtratssitzung angetreten und hatte seine Anliegen vorgestellt. Jetzt, nur eine Woche später, wurde darüber im Stadtrat St. Goarshausen beraten und entschieden. Ergebnis: Vier von fünf Begehren sind vom Tisch. Aus den verschiedensten Gründen. Nur in einem Punkt will die Stadtspitze dem Anliegen von Daum folgen.