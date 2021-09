Die Ortskernentlastungsstraße – sie ist eine der teuersten Projekte in den kommenden Jahren in Lahnstein. Für weite Teile des Stadtrats (außer für die Grünen) ist sie die Chance, die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Die „kleine“ Entlastungsstraße soll bahnnah durch den Hafenbereich verlaufen und schließlich an der Frankenstraße enden. Doch man hört nicht mehr viel von der Straße, es gibt Gerüchte, das Projekt stocke. Die Stadtverwaltung weist dies zurück.