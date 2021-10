„Spaß an Technik“ hatte Mike Hannig schon immer. Andere Leute leben das zum Beispiel mit einer Modelleisenbahn aus, er hat sich ein Windrad selbst konstruiert und gebaut. So krönt seine „Modellbahn“ sozusagen ein Wohnhaus in der Stadt Nastätten und streckt nicht bloß zur Zierde fünf Rotorblätter dem Wind entgegen – an einem eigentlich ungünstigen Standort.