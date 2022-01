Jammern gilt nicht: Das Leben abseits der großen Städte muss nicht langsamer sein – zumindest was das Digitale angeht. Wer sein Zuhause auch für zukünftige, steigende Anforderungen an den schnellen Datenfluss andocken will, hat auch in kleineren Gemeinden immer bessere Chancen. Aktuell sollte man in Nastätten, Miehlen und Bogel auf Zack sein und sich über ein Angebot zum Anschluss an neue Glasfaserleitungen informieren.