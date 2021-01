Endspurt Goethe-Forum: Es fehlt noch etwas Geld

Bad Ems

Seit Jahrzehnten kämpft das Goethe-Gymnasium Bad Ems und sein Verein der Freunde und Förderer der Schule für eine eigene Aula, oder mehr, eine Multifunktionshalle als Zentrum für die Schulgemeinschaft. Während Aulen etwa fester Bestandteil für Realschulen Plus im Land ist, sehen die rheinland-pfälzischen Schulbaurichtlinien für staatliche Gymnasien aber keine unbedingte Notwendigkeit dafür. Ergo: Wird der Neubau eines solchen Multifunktionsraums auch nicht bezahlt. Seit zweieinhalb Jahren nunmehr reift – in enger Abstimmung mit und Unterstützung vom Rhein-Lahn-Kreis – die Idee zum Plan heran, quasi aus eigener Kraft auf dem Schulhof einen Multifunktionsraum zu bauen. Jetzt könnte das ehrgeizige Projekt so langsam auf die Zielgerade einbiegen.