Bad Ems

Maskenpflicht, Sicherheitsabstand, „Einbahnstraßen“, Adressregistrierung. Auch in der Emser Therme ist die Corona-Pandemie präsent. Trotzdem ist das Wellnessbad für viele Badegäste ein Ort, an dem man das Virus wenigstens für ein paar Stunden ausblenden kann. Denn wenn der Bikini sitzt und die Maske fällt, fühlt es sich schon wieder fast wie Urlaub an. Nach einer dreimonatigen Corona-Zwangspause ist das Bad nun seit drei Wochen wieder geöffnet. Wie läuft der Re-Start in der Therme an?