Bad Ems

Die Badebecken und Ruheliegen sind verwaist, aber auf den beiden Baustellen der Emser Therme herrscht Hochbetrieb. Dort baut der Investor Dr. Stefan Kannewischer ein Hotel mit 168 Betten plus das dazugehörige Parkhaus. Ein kleiner Lichtblick mitten in der Corona-Krise: Die Arbeiten kommen gut voran – auch gerade weil es derzeit keine Gäste gibt, die durch den Baustellenlärm in ihrem Badevergnügen gestört werden könnten.