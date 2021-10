Jetzt ist es sicher: Die Postbank in der Römerstraße in Bad Ems wird ihre Pforten für immer schließen. Nach Recherchen unserer Zeitung plant die Postbank, ihr Finanzcenter in der Kurstadt bis spätestens Ende des zweiten Quartals 2022 aufzulösen. Bereits vorher aber sollen in Bad Ems gleich zwei Post-Service-Stellen aufgebaut werden.