Empfehlung an Unesco: Great Spas sind auf gutem Weg zum Welterbe

Dem Welterbetitel ein gutes Stück näher sind die Great Spas of Europe gerückt, jene berühmten und charakteristischen europäischen Heilbäder des 19. Jahrhunderts, die diese Zeitung in einer kleinen Serie vorstellt. Die Gutachterkommission des Internationalen Rats für Denkmalpflege, Icomos, die die elf Bewerberstädte 2019 unter die Lupe genommen hatte und im September 2019 auch in Bad Ems zu Gast war, hat nun ihren Bericht veröffentlicht. Darin empfiehlt die Kommission der Unesco die Einschreibung der Great Spas auf die Welterbeliste.