Rhein-Lahn

EKHN trifft Personalentscheidung: Thorsten Hinte wird der neue Finanzchef

Oberkirchenrat Thorsten Hinte ist der neue Dezernent für die Bereiche Finanzen, Bau und Liegenschaften in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Die Kirchensynode wählte laut einer Pressemitteilung der Landeskirche den 54 Jahre alten Volkswirt am Donnerstag an die Spitze des Dezernats in der Darmstädter Kirchenverwaltung. Von 115 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen 93 auf ihn.