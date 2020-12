Lahnstein

Die hinteren Räume sind bereits dunkel, Verkaufsständer sperren den Bereich ab. Ludwig Leopold sitzt nicht an seinem gewohnten Platz in der Buchhandlung Mentges in Lahnstein. „Er ist zu Hause“, sagt Mitarbeiterin Jutta Kauth. „Er gehört in seinem Alter ja zu den besonders gefährdeten Menschen.“ Muss die Buchhandlung, eines der wenigen noch in Lahnsteins Innenstadt vorhandenen Geschäfte, aufgrund der aktuellen Coronapandemie jetzt auch ihre Türen schließen?