Deutschland besteht nur noch aus roten, dunkelroten und pinken Flecken. So zeigt es die Landkarte auf dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) an. Die 7-Tage-Inzidenz in den einzelnen Bundesländern reichte am Mittwoch von etwa 107 (Schleswig-Holstein) bis rund 742 (Sachsen). Rheinland-Pfalz verzeichnete einen Wert von 179,1.