Junge Männer, reifere Frauen: In Dausenau überwiegen die männlichen Vertreter der jüngeren Generationen in ihren Altersgruppen. Richtung „Best Age“ und Rentenalter plus allerdings dreht sich das Verhältnis in der Lahngemeinde um: In fast all diesen Altersgruppen gibt es mehr Frauen. So ist es auf der Internetplattform ewois.de nachzulesen, die jeden Monat die Einwohnerzahlen aktualisiert.