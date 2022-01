Leicht gestiegen ist die Bevölkerungszahl in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau im vergangenen Jahr: 29 356 Menschen mit Haupt- und Nebenwohnsitz leben aktuell in den Städten Bad Ems und Nassau und den zugehörigen Ortsgemeinden – 14.467 Männer und 14 889 Frauen. Ende Dezember 2020 waren es insgesamt 29 343, also 13 weniger als derzeit.