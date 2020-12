Bad Ems

Es war schon ein seltsames Bild, das sich da an der Baustelle in der Villenpromenade bot: Bürgermeister und ein paar versprengte Stadtratsmitglieder stehen auf dem Gelände und winken sich zu, sie tragen Gummihandschuhe und Gesichtsmasken. SPD-Fraktionsvorsitzende Inge Beysel hat eine Tüte voll Schnapsgläser mitgebracht (von denen nur wenige gebraucht werden), Stadtchef Krügel den dazugehörigen „Spiritus“. Ein Richtfest in Zeiten der Corona-Krise wird nicht gefeiert, sondern erledigt.