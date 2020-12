Bornich/Loreley

Ein klares Ja zum vorgestellten Konzept für das geplante Slow Down Loreley-Hotel auf dem Loreley-Plateau kommt vom Gemeinderat Bornich. Bei den Beratungen kam das Gremium zu dem Ergebnis, dass die Ziele des Workshop-Verfahrens, in dem neben vielen anderen Aspekten die Welterbeverträglichkeit für das Hotel-Projekt in dieser exponierten Lage erarbeitet wurde, alle erreicht wurden. „Sowohl die Erstellung einer Projektbeschreibung, die Erarbeitung einer Baumaterialienliste als auch die Festlegung von Gestaltungsvorgaben zur Fassadengliederung des Hotelbauvorhabens wurden entsprechend den Vorgaben des städtebaulichen Vertrages erfolgreich umgesetzt“, teilt Ortschefin Karin Kristja mit. Der Beschluss war einstimmig.