Bad Ems/Arzbach. Sein fröhliches Lachen schallt noch heute jedem im Ohr, der ihn einst als Lehrer für katholische Religion am Bad Emser Goethe-Gymnasium erleben durfte: Pfarrer Josef Ernst. Am 15. April feiert der beliebte einstige Schulpfarrer, Seelsorger und Pfarrer in St. Peter und Paul in Arzbach und Kadenbach seinen 75. Geburtstag.