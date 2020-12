Lahnstein/Beirut

Es sind Bilder, die er so schnell nicht vergessen wird. Was Stephan Heinz aber auch in Erinnerung bleiben wird und ihn und seine Mitstreiter oft zu Tränen gerührt hat, ist die unglaubliche Dankbarkeit, das Fladenbrot oder der Kaffee, der ihm spontan gereicht wurde, wenn er mit seinem Hund Minx auf den Straßen von Beirut unterwegs war. Obwohl die Menschen selbst nichts hatten. Viele noch nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf. Stephan Heinz vom Technischen Hilfswerk, Ortsverband Lahnstein, ist gerade zurückgekommen aus Beirut, der Stadt im Libanon, die durch die schreckliche Explosion im Hafen am vergangenen Dienstag zu großen Teilen zerstört wurde.