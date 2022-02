Miellen

Einsatz in Miellen: Renault brannte lichterloh

Hoch loderten die Flammen am Miellener Lahnufer: Am Donnerstagabend ist in der Lahngemeinde ein Auto ausgebrannt, das am Straßenrand abgestellt war. Die Rettungsleitstelle wurde gegen 20.30 Uhr informiert, Polizei Bad Ems und die Feuerwehreinheiten Miellen und Bad Ems waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.