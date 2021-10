Wie andere unzählige Helfer waren auch Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Nastätten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz. Nun danken VG-Bürgermeister Jens Güllering und Wehrleiter Stephan Allmeroth den Kameraden in einem Brief, der an alle 730 Feuerwehrmitglieder in der Verbandsgemeinde gerichtet ist.