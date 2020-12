Nastätten

Nüsse, Müsli, Haferflocken und je vier Sorten Salat-Toppings und Reis bietet Stefan Müller an. Beim Tee reicht die Auswahl von Kamille bis zur Fenchel-Anis-Kümmel-Mischung. Kidney-Bohnen, Kichererbsen und Buchweizen lagern ein Regal weiter. Um all dies zu vermarkten, ist in der Nastätter Oberstraße zunächst der Gang in einen Winkel neben der Tür nötig. „Die Tara-Waage ist das Herzstück“, erklärt der Geschäftsführer, denn er betreibt einen Unverpackt-Laden. Was hinter dem Einkaufskonzept steckt.