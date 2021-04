Einen Scherbenhaufen haben offensichtlich Jugendliche oder Heranwachsende am Westbahnhof in Bad Ems hinterlassen. Fünf Glasscheiben an einem Wartebereich an den Gleisen wurden am vergangenen Freitagabend kurz vor Mitternacht eingeschlagen, doch die Polizei, die von einem aufmerksamen Zeugen informiert worden war, konnte die drei Täter nur noch fliehen sehen.