Bad Ems

Die Corona-Krise wird Geschichte schreiben – in den Archiven, in Schulbüchern und in unseren Köpfen. Doch die denkwürdige Zeit, in die uns das Virus Covid-19 im Jahr 2020 gestürzt hat, und deren Ende noch nicht abzusehen ist, birgt natürlich nicht die ersten großen Herausforderungen für die Menschen. Ein Blick in die Geschichte hilft, die Krise – so bedrohlich sie im Einzelnen auch ist – einzuordnen. Der Bad Emser Stadtarchivar und Museumsleiter Dr. Hans-Jürgen Sarholz sitzt, wie übrigens meistens ziemlich einsam, an der Quelle. Und neben der Sorge um ältere und vorerkrankte Menschen oder auch den wirtschaftlichen Folgen für die Region bereitet ihm noch eine weitere Sache Bauchschmerzen.