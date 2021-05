Arztpraxen, Apotheken, gleich mehrere Krankenhäuser: Der Gesundheitsstandort Rhein-Lahn-Kreis ist vielfältig. Sinnvoll, dass sich alle Beteiligten seit einiger Zeit schon in der ständigen Kreisgesundheitskonferenz treffen, um Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Gerade in Coronazeiten eine Institution, „von der wir jeden Tag profitieren“, sagt Landrat Puchtler. Um die Versorgung der Menschen in der Region zu sichern und zu verbessern, wird nun ein weiterer Baustein implementiert.