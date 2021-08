Lahnstein

Einbruch in Lahnsteiner Juweliergeschäft: Unbekannter Täter macht wertvolle Beute

Bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Lahnsteiner Juweliergeschäft in der Adolfstraße 49 hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag wertvolle Beute erschlichen.