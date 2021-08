Ein Ausflug ins Grüne tut Körper und Seele gut. Schon längst ist die positive Wirkung der Natur auf den Menschen bekannt. In Lahnstein, einem der größten Waldbesitzer im Land, wurde nun der erste rheinland-pfälzische Kur- und Heilwald ausgewiesen – und erst der zweite überhaupt in Deutschland. Was hier alles entstehen wird, darüber informiert eine Tafel an Ort und Stelle, die jetzt von Innenminister Roger Lewentz, dem Schirmherrn des Projekts, enthüllt wurde.