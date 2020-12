Osterspai

Mit viel Herzblut engagiert sich die junge Winzerin Ida Didinger im elterlichen Weinbaubetrieb in Osterspai am Mittelrhein. In diesem Jahr standen, bedingt durch die Coronapandemie, alle Betriebe vor besonderen Herausforderungen, so auch die Winzer. Aber wenn Ida Didinger da zurückblickt, hat das Jahr 2020 neben den vielen negativen Auswirkungen auch viel Positives und Neues gebracht.