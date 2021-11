Ein Spaßmacher mit großem Tiefgang

Auch wenn Künstler seit vielen Jahren aus dem Karneval oder Satire-Sendungen wie „7 Tage, 7 Köpfe“ bekannt sind, können sie bei Live-Auftritten noch überraschen. So bot Bernd Stelter mit seinem aktuellen Programm „Hurra ab Montag ist wieder Wochenende“ in der Lahnsteiner Stadthalle eine überzeugende Vorstellung: Nicht nur, dass er – wie gewohnt – das Zeitgeschehen und die alltäglichen Dinge des Lebens witzig bis ironisch aufs Korn nahm. Vielmehr machte er sich tiefsinnige Gedanken über die Gestaltung des Lebens. Hinzu kamen gehaltvolle Lieder, die durchaus mit Stücken von Chansonniers der alten Schule hätten mithalten können. Dass er sich dabei auch noch großartig an Gitarre und Keyboard selbst begleitet hat, passte in das Bild des gelungenen Abends.