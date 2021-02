Ein Schritt in Richtung neue Feuerwehrwache: Miehlener Gemeinderat billigt ersten Planentwurf:

Der Miehlener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den ersten Planentwurf des Bebauungsplans „Feuerwehrgerätehaus Miehlen“ gebilligt. Ein neuer B-Plan ist notwendig, um den geplanten Neubau des Gerätehauses am östlichen Rand der Ortsgemeinde umzusetzen. Um den Entwurf vorzustellen und Fragen zu beantworten, nahmen Planer Andy Heuser vom Büro Karst, Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering sowie Udo Pfaffenberger aus der Bauabteilung der VG-Verwaltung an der digital abgehaltenen Ratssitzung teil. Große Bedenken kamen aus der SPD-Fraktion, die geschlossen gegen den Planentwurf stimmte.