Hunderte Kinder und rund 200 Erwachsene haben vor Kurzem zur Musik von Ferri und Co getanzt, geklatscht und gesungen. Zudem ist der Kinderliedermacher aus Frankfurt immer wieder in den Kitas von Geisig, Singhofen, Nassau und Winden für Workshops zu Gast. Von klein auf trommeln die Kinder dort auch regelmäßig, und in der Nassauer Grundschule lernen sie dann, welche Vielfalt es an Instrumenten gibt und probieren sie aus.