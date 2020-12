Fachbach

Schöne Geste in schweren Zeiten: Der Fachbacher Ortsbürgermeister Dieter Görg hat die Vereine des Ortsrings, die normalerweise die Kirmes in Fachbach organisieren, dazu aufgerufen, jeweils einen „Hunderter“ für die Verluste von Schausteller und Co. bei Seite zu legen.