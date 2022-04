Ein nicht eben alltägliches Domizil hat sich „Mannu“ Bauer in der Poststraße 8 geschaffen. Eigentlich wohnt und arbeitet er in seinem Atelier, inmitten seiner zumeist farbenfrohen Werke von erstaunlicher Präzision. Wer die Wohnung betritt, steht mitten in einem „begehbaren Bild“ mit den „Erzeugnissen“ (Originalton) der zurückliegenden Monate.