Schweighausen

Mit Anfang 20 hat David Pfeifer 2012 seine eigene Freilandeier-Farm gegründet. Die Produkte aus Schweighausen kamen so gut an, dass der Betrieb ständig wuchs. Unzählige Hennen in vier mobilen Ställen unterhielt er etwa fünf Jahre später, mehr als eine Million Eier jährlich galt es, unter anderem über Supermärkte und sogar Automaten zu vermarkten. Vor etwas mehr als einem Jahr verschwanden die begehrten „Pfeifers Landeier“ plötzlich aus den Regalen und die mobilen Ställe von den Feldern auf der Taunushöhe. Jetzt gibt es die Eier – und nicht nur diese – wieder. Doch hinter den Kulissen hat sich viel verändert.