Ohne die Ehrenamtler wäre Dausenau ein ganzes Stück ärmer. In einer Pressemitteilung berichtet Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler, was die fleißigen Heinzelmännchen und -frauchen alles im Stillen bewältigen. Schließlich könne der Gemeindearbeiter als „Einzelkämpfer“ in einer so großen Gemeinde nicht alles stemmen.