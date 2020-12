Nassau/Bad Ems

Mit der Paracelsus-Klinik in Bad Ems steht jetzt ein erster große Mieter des früheren Marienkrankenhauses in Nassau fest. Mehr als 1000 Quadratmeter des Gebäudes am Neuzebachweg sollen von Frühjahr 2021 an von der Klinik als Therapiezentrum genutzt werden. Was konkret geplant ist.