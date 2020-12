Bad Ems

Die Auspuffe knattern, der Chrom blitzt nur so um die Wette, und irgendwann ist sogar die Sonne so gnädig, hinter den Regenwolken aufzutauchen und ein wenig zu scheinen. Glasklarer Fall: Das erste Old- und Youngtimer-Treffen der AltBlech-Freunde Bad Ems lässt sich auch von mäßigem bis miesem Wetter nicht in die Knie zwingen. Im Gegenteil, rund 250 Starter aus dem gesamten Rhein-Lahn-Kreis, aber beispielsweise auch aus dem Westerwald, dem Rhein-Main-Gebiet und der Köln-Bonner Gegend seien zu dieser Premiere gekommen, die coronabedingt vom Frühjahr auf den Oktober ausweichen musste, berichtet Marcus Wirtz, der Zweite Vorsitzende der AltBlech-Freunde. „Ein voller Erfolg“, freut er sich.