Durch Erdbeben zerstörte Burg Stein: Bringt neuestes Projekt die Rettung für die bröckelnde Ruine?

Vor genau zehn Jahren, am 14. Februar 2011, wurde die Erde unter der Region in einem Maß erschüttert, wie es in unseren Breiten eher selten der Fall ist. Mit dem Wert 4,4 auf der Richterskala wurde gemessen, was sich um 13.43 Uhr etwa elf Kilometer unter der Oberfläche nahe Winden ereignete. Größere Schäden verursachte das Beben, das in einem weiten Umkreis für Gesprächsstoff sorgte, auf den ersten Blick nicht. Erst einige Tage später wurde offenbar, dass in Nassau wertvolle historische Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen worden war. Zum Teil ging sie unwiederbringlich verloren. Die Rede ist von der Ruine der Burg Stein, die auf halber Höhe zwischen Lahn und Burg Nassau liegt. Jetzt gibt es Hoffnung, dass das vermutlich rund 800 Jahre alte Gemäuer für die Nachwelt erhalten und aus seinem lange währenden Dornröschenschlaf geweckt werden kann.