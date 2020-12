Lahnstein

Viele Dinge sind nur von oben zu sehen – aus der Vogelperspektive. Ganz besonders gilt dies für Gefahrenlagen wie Waldbrände, Vermisstensuchen, Hochwasser und mehr. Um die Feuerwehren für solche Einsätze besser auszurüsten, hat Innenminister Roger Lewentz jetzt in Lahnstein drei technisch hochwertige Drohnen an die Feuerwehr-Landesfacheinheiten Rettungshunde/ Ortungstechnik (RHOT) im Rhein-Lahn-Kreis, im Landkreis Südliche Weinstraße sowie in der Stadt Trier offiziell übergeben.