Bad Ems

Drogen in der Kurstadt? Zoll durchsucht Wohnung in Bad Ems

Mehrere Beamte des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main haben am Mittwoch eine Wohnung in Bad Ems durchsucht. „Es bestand Verdacht wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz“, erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen auf Anfrage der RLZ.