Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 13:54 Uhr

Lahnstein

Drogen im Spiel: Mann ruft „Feuer! Feuer!“ am offenen Fenster

Nächtlicher Schrecken in Lahnstein: In der Brückenstraße stand in der Nacht zum Montag kurz vor 3 Uhr ein junger Mann am geöffneten Fenster eines Mehrfamilienhauses und rief laut „Feuer! Feuer!“. Ein Nachbar, der davon aus dem Schlaf gerissen wurde, konnte hinter dem Rufer deutlich einen Feuerschein in dessen Wohnung wahrnehmen und informierte sofort die Polizei.