Einen erfolgreichen Probelauf haben die Ehrenamtler des Schnelltestzentrums in spe am Dienstagabend in Bad Ems absolviert. In der Halle des Bartholomäusmarktvereins in der Arzbacher Straße wird derzeit das zweite Zentrum für Corona-Schnelltests für die Verbandsgemeine Bad Ems-Nassau eingerichtet – und zwar als Drive-in.