Miehlen/Rhein-Lahn

Trickbetrüger haben am Donnerstag im Rhein-Lahn-Kreis ihr Unwesen getrieben: Sie gaben sich als Ärzte aus und forderten von mehreren Bürgern hohe Geldbeträge für die Behandlung eines an Covid-19 erkrankten Angehörigen. Wie Andreas Bode, Pressesprecher der Polizeidirektion Montabaur, erklärt, seien vor allem ältere Menschen das Ziel der Anrufer. Eine Betrugsmasche, die derzeit deutschlandweit zu beobachten sei – mal riefen falsche Ärzte, ein anderes Mal falsche Polizeibeamte bei den Menschen zu Hause an.