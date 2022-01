Drei Wahlen am 13. März: Das sind die Kandidaten für Landrat und VG-Chefs

Drei bedeutende Wahlen stehen am Sonntag, 13. März, im Kalender des Rhein-Lahn-Kreises. Dann stimmen die Bürger darüber ab, wer für die kommenden acht Jahre auf dem Stuhl an der Spitze der Kreisverwaltung Platz nimmt. Auch in den Verbandsgemeinden Aar-Einrich und Nastätten wird die Entscheidung fallen, wer die Geschicke dort künftig lenkt. Am Montag um 18 Uhr ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Damit steht fest, wer jeweils ins Rennen geht. Ein Überblick.