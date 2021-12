Es ist das erste Lebenszeichen überhaupt seit drei Jahren: Wenn man nach Einbruch der Dunkelheit über das Gelände am Rentamt zwischen Amtsstraße und Kettenbrückstraße läuft, steht man plötzlich völlig unerwartet wie im Scheinwerferlicht. Zahlreiche Leuchtröhren der Radstätte springen dank Bewegungsmelder an. Ohne Aufhebens darum zu machen, wurde die viel diskutierte Servicestation kürzlich in Betrieb genommen. Damit findet eine Hängepartie ihren Abschluss, die 2018 begonnen hatte.