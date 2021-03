Am frühen Mittwochmorgen ist die Feuerwehr zu einem Schuppenbrand nach Holzhausen an der Haide ausgerückt. Wie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten in einer Pressemitteilung schreibt, wurden gegen 4.30 Uhr die Einheiten Holzhausen, Nastätten und Obertiefenbach alarmiert. In einem Garten habe neben dem Holzschuppen auch ein Gewächshaus gebrannt. Das Feuer habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können.