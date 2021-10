Bad Ems

Dr. Tarkels Zahnarztpraxis besteht seit 25 Jahren: Bald greift in Bad Ems die dritte Generation zum Bohrer

Demnächst geht es in die dritte Generation, da auch Dr. Matthias Tarkels Sohn Christian in die Fußstapfen von Vater und Großvater treten wird. „Bei Diskussionen zwischen meinem Vater und meinem Bruder Peter drehte sich daheim alles um die Zähne“, enthüllt Matthias Tarkel. Da war für ihn der Berufsweg vorgezeichnet, und so entschied sich auch Matthias Tarkel dafür, Zahnmedizin zu studieren. Vor inzwischen 25 Jahren übernahm er die Praxis von Henricus Aussems in der Römerstraße in Bad Ems.