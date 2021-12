Seit über fünf Jahren schreibt der Dorftreff in Osterspai eine Erfolgsgeschichte im Herzen der Ortsgemeinde. Doch die Bürgergenossenschaft, die den kleinen Supermarkt in der alten Dorfschule mit viel Engagement betreibt, sieht sich großer Konkurrenz ausgesetzt. Aus diesem Grund will sie in die Zukunft investieren. Gerade Recht kommt da die finanzielle Unterstützung des Landes.