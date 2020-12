Miehlen

Leere Straßen und Plätze, dafür wartende Menschen vor Metzgerei, Bäckerei und Dorfladen. So beschreibt Miehlens Erster Beigeordneter Jörg Winter die Lage im Ort in Zeiten von Corona in einer Pressemitteilung. „Das Leben in unserer Ortsgemeinde hat sich in den letzten Tagen zunehmend verändert“, sagt Winter, der gerade den erkrankten Bürgermeister André Stötzer vertritt.