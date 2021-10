Fünf Ortsgemeinden und die evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Schweighausen haben zum traditionellen Erntedankfest in Dessighofen eingeladen. Dieses Gemeinschaftsfest findet alle drei Jahre an wechselnden Standorten statt. Der Erlös der Veranstaltung wird stets sozialen Zwecken gespendet. In diesem Jahr kommt der vollständige Gewinn den Flutopfern an der Ahr zugute.