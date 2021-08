„27. Juni: 53-Jähriger will Sohn aus Fluss in der Oberpfalz retten und stirbt.“ „28. Juni: Achtjähriger Junge in Niedersachsen beim Baden im Inselsee tödlich verunglückt.“ „4. Juli: Zwei Rentner beim Baden in der Ostsee vor Usedom gestorben.“ Die Horrormeldungen über tödliche Badeunfälle reißen derzeit nicht ab. Betroffen sind nicht nur sämtliche Regionen Deutschlands, sondern auch nahezu alle Arten von Gewässern – auch im Rhein-Lahn-Kreis.